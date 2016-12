O que achou desta notícia?







2.2% Muito insatisfeito

2.2% 2.2%

2.2%

4.4%

4.4% 91.2% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







2.2% Muito insatisfeito

2.2% 2.2%

2.2%

4.4%

4.4% 91.2% Muito satisfeito Outras 45 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um vídeo insólito mostra porque é usual falar da ‘vingança do chinês’.A cena mostra como um chinês que andava a recolher lixo resolveu barrar um carro mal estacionado com vários caixotes... do lixo.O homem tentou entrar em contacto com o motorista.