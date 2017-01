Bebé tem futuro como acrobata

O que achou desta notícia?







Alarmados ao verem que o filho de 21 meses conseguia saltar sem problemas a grade de segurança que instalaram nas escadas da casa, os pais do pequeno Leo decidiram comprar uma segunda grade para travar as escapadas do filho.Puro engano... Dez minutos depois de instalada a nova grade, a mãe filmou este vídeo incrível do bebé a escalar as duas grades.Tem futuro como acrobata!