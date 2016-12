Beija noiva do próprio filho no casamento

Homem beijou a noiva do próprio filho para ganhar uma aposta

Um casamento não é o momento ideal para uma traição, mas pode ser ótimo para apostas. Pelo menos foi isso que pensou um chinês que decidiu beijar demoradamente na boca a noiva do próprio filho. beijo entre o homem de meia-idade e a noiva foi filmado , para que não restem dúvidas de que merece ganhar os cerca de 1300 euros da aposta que fez com um dos convidados do casamento.