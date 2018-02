Blogger processa clínica que a deixou com o peito quadrado

Yulia Debbagkh partilhou nas redes sociais resultado da cirurgia.

A blogger russa Yulia Debbagkh vai processar o Instituto de Cirurgia Plástica e Cosmetologia de Moscovo, onde colocou implantes há uma década, por ter ficado com o peito quadrado. A jovem, de 30 anos, colocou no Instagram várias fotos onde mostra como atualmente estão os seios.

Na legenda das imagens, Yulia Debbagkh explicou aos seguidores que "no peito esquerdo, o implante não está rasgado, está simplesmente enrugado." E acrescenta: "é claro que é impossível suaviza-lo. É necessária uma nova cirurgia de substituição em escala completa".









Por isso, a blogger recorreu a uma nova clínica onde foi examinada pelo cirurgião Maxim Nesterenko de forma a substituir os implantes.



Ao The Mirror, Yulia Debbagkh assegurou que durante a cirurgia anterior os implantes foram colocados de forma incorreta e garantiu ainda que nunca foi informada que estes podiam precisar de ser substituídos.



À mesma publicação, a jovem afirma que, na nova clínica, o médico afiança que vai "remover os implantes antigos e colocar novos com garantia vitalícia".



Clínica perde registos médicos

Além do resultado inesperado da cirurgia, a blogger enfrenta também problemas com os registos médicos. A unidade hospitalar onde foi operada, há mais de 10 anos, perdeu os documentos com o historial clínico de



Ao The Mirror, o vice-diretor da clínica, Mikhail Pavlyuk, disse que podem vir a assumir a responsabilidade pois são "obrigados a manter os registos médicos dos pacientes durante 25 anos".

Os advogados da vítima afirmam que Yulia Debbagkh pode ser indemnizada em cerca de um milhão de rublos, o que corresponde a mais de 10 mil euros.



Seguidores criticam imagens

Quando publicou as fotos do estado do peito no Instagram, Yulia Debbagkh contava com o apoio dos fãs. Contudo, alguns seguidores foram bastante críticos.



"Espero que os teus próximos seios sejam de forma triangular", disse um dos internautas.



Apesar dos comentários negativos, a blogger também recebeu elogios. "Admiro a sua coragem por demonstrar aos outros o que aconteceu consigo", disse uma seguidora.

Yulia Debbagkh já fez várias cirurgias, mais concretamente ao nariz, pernas, lábios e queixo.