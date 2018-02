Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brasileiro ganha com jatos de desodorizante

Criatividade e visão para o negócio.

02:30

Edimar Moreira, um brasileiro de 32 anos, está a faturar dinheiro vendendo borrifadelas de desodorizante nas ruas.



O empresário cobra dois reais por colocar o produto nas duas axilas de quem estiver interessado.



Foi durante a época de Carnaval que Edimar sentiu que havia uma nicho de negócio nos desodorizantes.



A ideia surgiu como uma brincadeira, mas o autor já confessou lucrar com ela.



Assim, percorre as ruas do Rio de Janeiro apregoando o serviço.