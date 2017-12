Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Briga entre coalas pára o trânsito

Australiana filmou confronto invulgar.

00:20

As aparências iludem, diz-se, e a máxima aplica--se até mesmo aos ‘pacíficos’ coalas. Uma australiana de Adelaide ia a caminho do trabalho quando deparou com uma cena invulgar: dois coalas à pancada no meio da estrada. E a briga foi tão intensa que parou o trânsito.