Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Britânica descobriu velocípede roubado à venda no Facebook

Mulher encontra-se com ladrões e foge com bicicleta.

01:30

Uma mulher britânica ‘roubou’ de volta a sua bicicleta depois de esta ter sido publicitada para venda no Facebook pelos ladrões que a tinham furtado inicialmente.



Jenni Morton-Humphreys, de 30 anos, encontrou o anúncio uma semana depois de ter sido assaltada, em Bristol, Inglaterra.



Jenni apresentou queixa, mas como a polícia demorou a agir, a mulher decidiu marcar um encontro com os ladrões. Pediu para experimentar a bicicleta e fugiu com ela.