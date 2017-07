Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabra furiosa vandaliza escritório nos Estados Unidos

Funcionários de empresa pensavam que tinha sido um assalto.

03:30

Quando os funcionários da Argonics Inc. viram a porta da frente do escritório do Colorado, EUA, destruída pensaram que tinham sido vítimas de um assalto.



Mas câmaras de vigilância mostraram o momento em que uma cabra investiu contra o vidro e fugiu.