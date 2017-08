Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabras bebés gostam de jogar à bola

Vídeo filmado por casal em quinta do Ohio, EUA.

01:30

Um vídeo adorável partilhado na internet mostra quatro cabras bebés a divertirem-se com uma bola de exercício.



O casal David e Tarrah, que vive numa quinta em Vermilion, no estado norte-americano do Ohio, filmou as brincadeiras das cabrinhas, que considera como suas ‘filhas’.



"Decidimos pôr a bola lá fora e ver o que os bebés iam fazer com ela", explicou David ao jornal ‘Daily Mail’.