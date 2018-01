Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabras escorregam no gelo

Vídeo mostra momento hilariante.

01:30

A imagem, só por si, já teria graça: um grupo de cabras, em fila indiana, a seguir uma alpaca como se esta fosse a sua líder.



Agora, imagine-se a mesma cena numa estrada coberta de gelo, com as pobres cabras em sérias dificuldades para se manterem em pé, enquanto a alpaca segue o seu caminho sem problemas.



O vídeo está no YouTube e é difícil não rir.