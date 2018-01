Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caça à Raposa em aeroporto de Manchester

Animal não se assustou com presença de aviões.

04:30

A inesperada presença de uma raposa em plena pista obrigou à paralisação do aeroporto de Manchester, no Reino Unido.



O ‘passeio’ do corajoso animal, a poucos metros de um Boeing 747, só terminou após a sua captura por parte de uma equipa de segurança .