Cadáver descoberto três anos depois de ter sido "cremado"

Alerta foi dado por um antigo funcionário da casa funerária.

18:07

O cadáver em decomposição de uma mulher foi descoberto numa casa funerária três anos depois de supostamente ter sido cremado. A informação foi transmitida por um antigo funcionário do estabelecimento ao legista do condado. O caso ocorreu na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Segundo o médico, o corpo de Mary Alice Pitts, de 63 anos, encontrava-se "irreconhecível", pelo que a equipa demorou duas semanas a conseguir identificar o mesmo.



Em declarações à imprensa local, o profissional afirmou que vai explorar as possibilidades legais existentes para que "os desejos da família em relação ao corpo sejam realizados".

As autoridades locais encontram-se a investigar se os restos mortais que a família recebeu são falsos ou se pertencem a uma outra pessoa.

Mary Alice morreu em março de 2015 devido a causas naturais.