Cadela é eleita presidente de cidade norte-americana

Meet Brynneth Pawltro, Kentucky town’s new pit bull mayor https://t.co/TGFtHIv3ez pic.twitter.com/LGWah6wusy — HuffPost Weird News (@HuffPostWeird) June 25, 2017

Um pitbull, de seu nome Brynneth Pawltro, venceu as eleições à presidencia da cidade de Rabbit Hash, no estado de Kentucky, EUA.Brynneth teve que enfrentar uma gata e um burro, tenho sido eleita pelos residentes da cidade por ter o "melhor sorriso", conforme avançado pelo jornal The Huffington Post.De acordo com a revista People, a cadela somou mais de 3300 votos.Na cidade, é a quarta vez que um cão ganha as eleições. Brynneth ocupou o lugar após a saída de Lucy Lou, uma cadela de raça collie.Desde 1990 que a pequena cidade tem realizado eleições para angariação de fundos, tendo cada voto o custo de um dólar. A mais recente eleição angariou 9000 dólares, segundo a revista People. A quantia reverteu para a reconstrução de uma loja no centro da cidade, alvo de incêndio.O acontecimento foi partilhado nas redes sociais.