Cadela encontrada dez anos depois de fugir

História incrível nos Estados Unidos da América.

Uma cadela perdida há dez anos foi localizada a 16 km de casa, em Apollo, na Pensilvânia.



Os donos pensavam que a cadela labrador, de nome ‘Abby’, que fugiu em 2008, tinha morrido, pelo que as notícias do achado deixaram Debra Suierveld eufórica.



A cadela apareceu à porta de George Speiring, que alertou as autoridades.



O aspeto da cadela indica que foi cuidada por alguém, mas o mais surpreendente é ‘Abby’ ainda recordar coisas que os donos lhe ensinaram.