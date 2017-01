Cadela engole faca de 20 centímetros

O que achou desta notícia?







‘Macie’, cadela Staffordshire Bull Terrier, esteve prestes a sufocar depois de ter engolido uma faca de cozinha com 20 centímetros.A dona pensou que ‘Macie’, de apenas 12 semanas, engolira um brinquedo, mas, ao ver que tinha dificuldade em respirar e que sangrava do nariz, levou-a de urgência ao Hospital Veterinário de Glasgow.Através de um raio-X, os veterinários descobriram que tinha a faca dentro do corpo. Foi operada com êxito e está agora a recuperar.