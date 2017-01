Cadela pede gelado em café do Alasca

O que achou desta notícia?







Uma cadela pediu um gelado num café de Eagle River, no Alasca, e fê-lo com graça.De nome River Song, a cadela pastor alemão foi salva do abandono pela atual dona, Victoria Stewart, que divulgou o vídeo do momento em que o canídeo espera, com a cabeça fora da janela do carro, a chegada da ambicionada guloseima.A dona explica que os funcionários do café adoram oferecer gelados à cadela.