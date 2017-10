Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadela tem a maior língua do mundo

Já faz parte do livro de recordes do Guinness.

05.10.17

’Mochi’, uma cadela São Bernardo do Dakota do Sul (EUA), ganhou direito a figurar no Livro de Recordes do Guinness por ter a maior língua do Mundo.



A língua de de Mochi tem quase 20 centímetros, batendo aos pontos o anterior recorde, que era de 11,43 cm.