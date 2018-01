Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadela uiva música de Adele

Os dotes do animal estão a fazer furor nas redes sociais.

01:32

Gostos são gostos e a cadela ‘Lilly’, de seis anos, sabe muito bem o que a faz uivar.



Um vídeo hilariante mostra a cadela a reagir sempre que os donos, residentes na cidade de Newtown, no Connecticut, ouvem o tema ‘Someone Like You’, de Adele.



A cadela ignora todas as outras músicas, mas não resiste a ‘cantar’ sempre que ouve o tema de Adele.