Cai de bicicleta ao dar lição de segurança

Um polícia de South Ayrshire, na Escócia, ficou envergonhado depois de ter caído de uma bicicleta precisamente quando demonstrava aos alunos da Academia Prestwick como usar o velocípede em segurança.O autor do vídeo, Derek, que partilhou o incidente no Twitter, contou como o agente lidou com o falhanço: "Ele reagiu com bom humor. Estava bem, só um bocadinho envergonhado."Veja aqui o vídeo.