Calendário substitui imagem de menino Jesus por folhado de salsicha

Marca inglesa lançou calendário da época natalícia que está a gerar indignação.

A marca inglesa 'Greggs' decidiu lançar um calendário natalício, onde junta os produtos com as figuras que marcam a época. A cadeia de padaria, coloca um folhado de salsinha, na majedoura, no lugar do menino Jesus, o que motivou várias críticas na internet.Foi esta a imagem que levou a marca a fazer um pedido de desculpas oficial."Desculpe se causámos qualquer ofensa, essa nunca foi a nossa intenção", disse uma porta-voz do 'Greggs', segundo o DailyMail.



No twitter, vários fãs da marca mostraram o descontentamento. Beth Rosenberg disse não entender o "interesse do Greggs em substituir Jesus, um judeu, por um folhado de salsicha" e afirmou ser "incrivelmente inapropriado".



Na altura que foi lançado, a empresa disse que os fãs não ficariam "desapontados com o que está por trás das portas" dos dias da época do advento de dezembro. "É o presente de Natal perfeito para todos os fãs de Greggs", disse o porta-voz, segundo o jornal TheHerald.

Segunda a marca, o objetivo era trazer a alegre saudação de um "Merry Greggmas".