Camião tomba e espalha toneladas de legumes

Uma autoestrada na Alemanha, perto da cidade de Magdeburg, foi parcialmente encerrada, durante a manhã de ontem, depois de um camião com 15 toneladas de vegetais ter tombado.O reboque virou e caíram tomates, pepinos e pimentos ao longo da A14. O motorista do camião, de 34 anos, e o passageiro, de 36 anos, não ficaram feridos no acidente.Várias equipas foram chamadas para a limpeza do local, que esteve várias horas condicionado... por legumes.