O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um adorável urso-polar aguarda que o povo alemão lhe escolha o nome.O animal do sexo masculino nasceu a 3 de novembro no Jardim Zoológico de Tierpark, em Berlim, e tem feito as delícias de funcionários e visitantes, que podem agora dar sugestões para o nome.