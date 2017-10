Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canguru adepto de fazer musculação

Fotografia impressionante captada no oeste da Austrália.

01:30

A musculação é prática desportiva exclusiva dos seres humanos, tanto quanto se sabe, e pode criar massas musculares impressionantes.



Mas, ao ver fotografias de um canguru captadas no oeste da Austrália fica-se com a sensação de que outras espécies podem também gostar de trabalhar o físico com afinco.



O animal que a imagem revela tem um aspeto que impressiona e intimida qualquer um.