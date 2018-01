Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canguru distraído ‘atropela’ ciclista

Passeio de bicicleta acidentado na Austrália.

02:30

Uma ciclista australiana foi apanhada de surpresa por um canguru distraído que chocou com a sua bicicleta, perto da cidade de Boonah.



O momento foi captado por um dos ciclistas que a acompanhavam no percurso e tornou-se viral no Facebook.



O impacto com o animal terá provocado o deslocamento do ombro da ciclista que, apesar do ferimento, não deixou de achar graça à situação.