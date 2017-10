Cansa-se de fila para casa de banho das senhoras e usa urinóis

A mulher foi filmada na casa de banho dos homens e o vídeo está a tornar-se viral nas redes sociais.

16:28

Uma mulher decidiu usar os urinóis da casa de banho dos homens, depois de estar cansada de esperar na fila das mulheres. Foi durante o intervalo do jogo de futebol americano em Miami, que a rapariga protagonizou o momento pouco comum, que surpreendeu muitos dos homens que estavam presentes. Alguns aplaudiram a atitude da rapariga.



O momento foi captado em vídeo e tornou-se viral nas redes sociais. Nas imagens, pode ver-se a mulher com um copo de cerveja na mão e no meio de dois homens a usar um dos urinóis.