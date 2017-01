Cão anda de moto com o dono

Segundo conta o Daily Mail, esta já não é a primeira vez que o cão viaja pelas ruas da cidade com o dono do motociclo.

Um cão protegido por um capacete foi apanhado a andar de mota, acompanhado pelo dono. O momento insólito registou-se numa cidade do VietnameO animal muito obediente aceita que lhe coloquem o capacete e senta-se na motorizada, atrás do dono.De seguida, o cão coloca as patas no pescoço do condutor e depois, sem cair do veículo, segue viagem.