Cão aterrorizado por pequeno hamster

Um vídeo viral partilhado nas redes sociais mostra o momento hilariante em que um cão fica de tal forma aterrorizado com um pequeno hamster que nem consegue olhar para ele de frente.O autor do vídeo diverte-se e ri-se à gargalhada enquanto aproxima várias vezes o pequeno roedor do cão, que tenta afastar-se, visivelmente incomodado.A expressão do pobre cão é de puro terror