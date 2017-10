Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão cativa novos donos com sorriso adorável

Animal para adoção num canil no Texas.

02:30

Um cão que se encontrava para adoção num canil no Texas conseguiu arranjar um dono graças ao seu adorável sorriso!



Os donos do canil publicaram as fotografias do animal nas redes sociais e as imagens rapidamente fizeram furor.



O cão é tão simpático que sorri para retribuir sempre que alguém o trata com simpatia!