Cão com bom ouvido para a música

Animal ‘canta’ acompanhado pela dona ao piano.

’Kuma’ é um cão da raça husky que gosta de cantar, enquanto a dona, Abigail LaFleur-Shaffer, o acompanha ao piano.



A música ‘Come Away With Me’ de Nora Jones, é uma das preferidas.



O animal, de dois anos, vive no Colorado e tem por hábito sentar-se no sofá a fazer sons aproximados aos das músicas.



Aparentemente, consegue acompanhar qualquer instrumento e até a rádio.