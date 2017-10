Animal urinou nas costas de uma pessoa no Rio de Janeiro, Brasil.

Um cão confundiu um homem com uma árvore no Rio de Janeiro, Brasil, e... urinou-lhe em cima.O ‘alvo’ estava sentado no passeio a olhar para o telemóvel e só deu pelo cão quando este começou a urinar nas suas costas!Quando deu conta do sucedido, ainda tentou apanhar o cão, mas sem resultado.