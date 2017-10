Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão de Macron urina na lareira do Eliseu

Momento caricato durante reunião oficial.

O presidente francês Emmanuel Macron estava a ter uma reunião com três membros do governo no Palácio do Eliseu quando foi inesperadamente interrompido.



O seu cão labrador, ‘Nemo’, resolveu entrar na sala onde estava a decorrer a reunião e… urinar na lareira!



A reunião estava a ser filmada por um canal de televisão francesa que não deixou o momento hilariante passar despercebido!