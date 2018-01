Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão decide brincar com tronco de árvore

Vídeo engraçado filmado na Califórnia.

02:30

’Wally’ adora correr atrás de paus e sempre que vai passear com o dono costuma apanhar ramos de árvore do chão e trazê-los consigo para casa.



Foi o que começou por acontecer neste passeio mas, a dada altura, avistou outro ‘ramo’ que lhe atraiu a atenção e não hesitou em trocar o pau que trazia na boca por... um pesado pedaço de tronco de árvore, perante o riso estupefacto do dono.