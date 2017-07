Cão feliz no metro dentro de uma mala

Vídeo filmado em Nova Iorque, nos EUA.

08.07.17

Andar nos transportes públicos com animais pode ser uma tortura para o dono, o animal e para quem estiver por perto. Mas há exceções.É o caso de um adorável Golden Retriever que foi filmado no metro de Nova Iorque . Viaja numa mala que parece incapaz de conter o seu tamanho, mas está tão confortável que a certa altura até parece esboçar um sorriso de prazer no aconchego da cama.