Cão fica sem pele no focinho após ataque com ácido

Animal foi abandonado ferido nas ruas de Goa, na Índia.

11:14

Um cão foi abandonado com metade do focinho queimado, depois de ter sido vítima de um ataque de ácido, nas ruas de Goa, na Índia. O animal, apelidado de Bones pelos bombeiros, foi encontrado com um enorme buraco na cabeça.

O pequeno Bones foi deixado na rua ao longo de vários dias sofreu com a infecção. Foram alguns cidadãos, que com pena do animal, alertaram os veterinários da instituição de caridade britânica WVS, que rapidamente realizaram o resgate.

O tratamento foi iniciado, com ligaduras, antibióticos e posteriormente com uma pequena cirurgia.

"Desde o primeiro dia, apesar do trauma severo, o animal deixou-nos fazer o tratamento, sem problemas, aprendendo a respirar através da boca. É sem dúvida um lutador", disse Drª. Karlette Anne Fernandes, Diretora Clínica da WVS Goa.

Até ao momento, desconhece-se quem foi o autor deste ataque e o cão encontra-se saudável e pronto para adoção.