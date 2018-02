Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão ‘invisível’ confunde donos

Animal ‘desaparece’ quando se estende no tapete.

03:30

Um casal de Manchester tem um cão chamado ‘Marley’ cujo pelo é praticamente igual ao do tapete que tem em casa.



Harley Edmonds e Matthew Young têm sérias dificuldades em não tropeçar no animal sempre que ele decide deitar-se no tapete.