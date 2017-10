Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão ‘mascara-se’ de esfregona para Halloween

Fato original no estado norte-americano do Kentucky.

Um cão do Kentucky, EUA, só precisou de um cabo de vassoura e de um balde para ter a máscara de Halloween mais criativa de sempre.



Devido ao aspeto do pelo do animal ser bastante sugestivo, nada melhor do que aproveitar e mascará-lo de... esfregona!