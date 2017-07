Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão morre após ingerir água em excesso

Animal vomitou "litros" de água.

17:45

Um cão, de raça Jack Russell, morreu após ter ingerido água em excesso, na casa de férias dos donos, no sul de França.



Tudo aconteceu quando Melanie Whitehead e Lyndon Smith chegaram à sua casa de férias, com os três cães, e decidiram encher a piscina para os animais brincarem e relaxarem da viagem, conforme avança o jornal Daily Mail.



O animal, vítima do incidente, ter-se-á portado sempre bem, entrando e saindo da água e fazendo as brincadeiras próprias dos animais. Contudo, passados 30 minutos, o cão terá começado a mostrar sintomas de que algo não estava bem, ficando com a marcha afetada e tendo acabado por vomitar "litros" de água, segundo a mesma fonte.



O animal foi ainda levado pelos donos ao veterinário. Porém, entrou em coma e acabou por não resistir.