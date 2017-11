Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão não consegue encarar o dono

Agenda de contactos do homem apareceu misteriosamente destruída.

01:30

Um britânico chegou a casa e deparou-se com a agenda de contactos totalmente destruída.



Com um pedaço da agenda na mão perguntou aos seus três cães qual deles era o culpado.



A reação foi filmada e revela um canídeo com consciência moral.



Dois dos cães olharam o dono fixamente, enquanto o cachorro mais novo foi incapaz de o encarar. E assim se revelou o ‘focinho’ do ‘criminoso’.