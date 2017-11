Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão não tolera má educação da dona

Animal rosna ao ver dedo do meio.

03:30

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um cão que não tolera má educação nem grosseria.



As imagens mostram a revolta do canídeo de cada vez que a dona faz o gesto obsceno de mostrar-lhe... o dedo do meio.



Em resposta o cão rosna e põe-se mesmo em posição de ataque!