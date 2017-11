Animal com excesso de zelo.

01:30

Um cão pastor de raça border collie, com apenas nove meses, estava a aprender a tomar conta de um rebanho e mostrou-se, talvez, excessivamente eficiente.A dona do jovem cachorro estava distraída na cozinha e, ao voltar-se, não ganhou para o susto quando deparou com nove ovelhas à sua frente, conduzidas, com enorme zelo, pelo cachorro estagiário.Veja aqui o vídeo.