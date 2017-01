Cão radical filmado em mota na Tailândia

O que achou desta notícia?







Os prazeres da velocidade e da sensação de liberdade em veículos de duas rodas têm até adeptos de quatro patas. Um deles foi avistado em Banguecoque, Tailândia, por uma família que viajava num carro e filmou a cena. vídeo mostra o motard peludo sentado atrás do dono, com as patas dianteiras nos ombros dele e óculos no focinho. Até o cão da família que ia no carro foi à janela para ver melhor...