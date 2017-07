Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carta escrita em 1995 com previsões para 2060 encontrada no interior de parede

Autor nunca pensou que a sua mensagem fosse lida tão cedo.

Uma carta, escrita em 1995, com previsões para o ano de 2060, foi encontrada dentro da parede de uma casa de banho, numa casa em Rozelle, Austrália.



A mensagem escrita pela mão de Greg Wilkinson, a 15 de abril de 1995, foi encontrada na sequência da remodelação da moradia e publicada no Facebook.



Das previsões para 2060, constam um modelo conjugal de vida no qual um dos membros do casal trabalharia e o outro ficaria em casa a cuidar dos filhos, como um retrocesso no tempo.



Também o Islão foi referido, no sentido de se tornar num problema ideológico em várias partes do mundo e dar origem a uma "guerra santa". Das mesmas, também o futuro da China foi tido em conta, pelo que se tornaria numa superpotência económica e "semi-democrática".



A Internet também estaria na sua potência máxima, constituindo o principal meio de comunicação, e foi desta que Greg foi encontrado.



Ao ser contactado anos antes do que previra, atualmente com 61 anos, Greg mostrou-se surpreendido e emocionado. "Quando vi a carta no Facebook , senti-me um pouco violado. Mas quando pensei nisso e nas previsões, ficou claro o progresso da Internet em 22 anos. Sem ela, como seria possível terem-me encontrado?", confessou.



Em anexo à carta, estava uma fotografia de Greg, acompanhado pela mulher.