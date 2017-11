Vídeo esclarece mistério da correspondência desaparecida.

01:30

Um casal do País de Gales estranhou o facto de já não receber correspondência há algum tempo.Após encontrar no quintal os restos mastigados de uma encomenda, o casal decidiu verificar as imagens das câmaras de vigilância e descobriu que o carteiro se limitava a entregar a correspondência... aos cães, que prontamente a desfaziam em pedaços.Seria preguiça ou tinha medo dos cães?Veja aqui o vídeo.