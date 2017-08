Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal com filho ao colo escapa à morte por centímetros

Imagens mostram momento arrepiante numa auto-estrada da China.

Por J.C.M. | 09:54

Um casal com um filho bebé ao colo escapou miraculosamente a um acidente, quando estavam junto a um carro avariado em plena auto-estrada.



As imagens de vigilância da estrada mostram o momento em que o casal, que tinha sofrido um acidente de viação, resolve deixar a berma da estrada e aproximar-se do seu carro, que estava imobilizado numa das faixas.



É então que um carro branco surge na direção do casal, que salta a tempo de evitar o atropelamento, fintando a morte por centímetros. O carro que por pouco não acertou no casal foi depois colidir com um terceiro veículo.



O caso aconteceu em Shenyang, na China, no nordeste do País.