Casal continua a fazer sexo depois de ser interrompido por polícia

Jovem de 21 anos acusou agente da autoridade de estar a 'empatar' o momento.

05.10.17

Bailey Puttkemery, de 21 anos, e Emily Scott, de 20, foram detidos pela polícia do estado norte-americano de Wisconsin, após terem sido apanhados a praticar relações sexuais dentro de um veículo na via pública.



As autoridades receberam uma denúncia anónima de movimentos suspeitos e quando o polícia encarregue da ocorrência chegou ao local, deparou-se com sons semelhantes a gemidos vindos de um carro com as janelas abertas.



Quando se apercebeu de que dentro da viatura se encontrava um casal de jovens a fazer sexo, o agente virou costas e pediu a Bailey e Emily para se vestirem e saírem de dentro do carro.



Passado cerca de cinco minutos, o polícia reparou que o casal ainda não tinha saído do carro. "Eu dei conta de que eles não seguiram as minhas instruções e voltaram a praticar atos sexuais", recorda o polícia, que pressionou o casal novamente para que estes interrompessem o que estavam a fazer.



Eventualmente, o rapaz de 21 anos decide sair do carro ainda nu e começa a discutir com o polícia, recusando-se a vestir. "Ele disse-me que eu estava a 'empatá-los' e que eu deveria ser compreensivo com a situação porque também sou homem", contou o agente da autoridade ao jornal The Sun.



O casal Bailey e Emily acabaram por ser detidos por comportamento lascivo, no entanto, as acusações já foram descartadas.