Casal faz sexo junto a cemitério

Apesar de terem sido apanhados, o casal não se mostrou importado com a situação.

O vídeo de um casal a fazer sexo no jardim de um cemitério em Londres está a dar que falar na imprensa britânica.



O momento foi filmado em plena luz do dia por uma testemunha que estava no local para visitar a campa de um parente. O homem, chocado, tentou impedir o casal continuar a fazer sexo, alegando que tal era uma falta de respeito para com os familiares dos mortos sepultados no local.



"Eles aparentavam estar bastante alcoolizados ou até sob o efeito de drogas. Ignoraram a minha chamada de atenção e até me chamaram de nomes", revelou a testemunha ao jornal The Sun, cuja identidade preferiu não revelar.



O casal alegou que não estavam junto aos túmulos, e que portanto, nao estariam a faltar ao respeito de ninguém. O caso está a ser investigado pelas autoridades.