Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal filmado a fazer sexo em estação de comboios

Imagens insólitas foram registadas por um passageiro chocado com a situação.

30.09.17

Um casal foi apanhado a praticar relações sexuais em plena luz do dia na estação de comboios Hackney Downs, em Londres. O momento ficou registado em vídeo por um passageiro que se encontrava no local e ficou em choque com a situação.



Nas imagens, filmadas por volta das 07h00 do dia 26 de agosto, o casal surge a fazer sexo na plataforma da linha de comboio durante cerca de um minuto e meio. Quando terminam, o homem e a mulher seguem de mãos dadas até um comboio onde acabam por embarcar.



O vídeo começou a circular pelas redes sociais e as autoridades já conseguiram deter o homem que aparece nas filmagens. Agora, a polícia está a tentar localizar a mulher, cuja idenificação ainda é incerta.



O homem está acusado do crime de atentado ao pudor e vai comparecer em tribunal no próximo dia 9 de outubro.