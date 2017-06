Casal filmado a fazer sexo atrás de barraca de cerveja

Casal filmado a fazer sexo por trás de barraca de cerveja





A jovem de 22 anos apresentou queixa assim que se apercebeu que o vídeo estava a circular nas redes sociais, no entanto, até à data, ainda não se apuraram os verdadeiros responsáveis.



A identidade do homem que surge no vídeo ainda não é clara, no entanto, acredita-se que tenha sido um dos seus amigos que tenha filmado o momento com o seu próprio telemóvel e que tenha partilhado num grupo de chat na Internet.

O vídeo de uma cabeleireira, de 22 anos, a fazer sexo com um homem nas traseiras de uma barraca de cerveja de um hipódromo, na Escócia, está a tornar-se viral depois de as imagens terem sido partilhadas na Internet.A gravação mostra o casal a ter relações sexuais no Hipódromo de Kelso. Segundo o The Sun apurou, a jovem ficou "aterrorizada" quando percebeu que as imagens estavam online e que admitiu a fontes próximas que não se orgulhava da sua ação.Amigos próximos de Marissa garantem que os dois já se encontravam um pouco alcoolizados quando se propiciaram as relações sexuais e que agora, que o vídeo está na Internet, toda a família da jovem já o viu.