Casal julgado por sexo em parque de piratas para crianças

Testemunhas viram homem e mulher em atos sexuais em pleno dia.

Connor North, de 21 anos, apareceu esta terça-feira perante o tribunal de Plymouth, no sudoeste de Inglaterra para responder sobre os vários crimes de que é acusado. Entre vários delitos de furtos e danos a património alheio, um destaca-se pelo insólito: ele e a namorada, Laura Hendy, de 20 anos, são acusados de terem praticado atos sexuais num parque infantil da cidade.



O caso remonta a maio deste ano, quando o casal foi detido da polícia durante a tarde do dia 23. Os agentes tinham sido alertados por testemunhas que viram os dois a fazer sexo no parque "Ilha do Tesouro", um espaço dedicado aos mais novos que tem um barco de piratas e vários equipamentos para crianças.



Connor e Laura declararam-se inocentes esta segunda-feira. Connor vai aguardar pelo julgamento, previsto para fevereiro, em prisão preventiva. Laura escapou ao pagar uma fiança. O jovem é ainda acusado de ter ameaçado uma testemunha, enviando-lhe mensagens que a coagiam a não depor contra si.