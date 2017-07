Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal pensava ter perdido anel durante jogo de futebol

Aliança estava dentro de caril no congelador.

Annie Robb, do condado inglês de Hertfordshire, encontrou finalmente a aliança do marido... dentro de um caril esquecido no congelador.



Annie pensava que o marido tinha perdido o anel durante um jogo de futebol, mas acabou por descobri-lo dentro da refeição.